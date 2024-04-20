Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 20 Nisan 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 27°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Bulutlu, sıcaklık 25°. 22 Nisan 2024 Pazartesi Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 26°. 23 Nisan 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 28°. 24 Nisan 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Parçalı Bulutlu, sıcaklık 30°.
Bugün
27/
10
Yarın
25/
11
Pazartesi
26/
9
Salı
28/
14
Çarşamba
30/
13
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