Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Mart 2024

Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 2 Nisan 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. 3 Nisan 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.