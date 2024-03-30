Diyarbakır Hava Durumu | Diyarbakır İçin Bugün, Yarın ve 5 Günlük Hava Durumu Nasıl Olacak? 30 Mart 2024

Diyarbakır için Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günü hava durumu nedir?
Diyarbakır İçin 5 Günlük Hava Durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre Diyarbakır için 5 günlük hava durumu tahmini: Bugün için Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 24°. Yarın için Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 25°. 2 Nisan 2024 Salı Diyarbakır hava durumu Açık, Güneşli, sıcaklık 24°. 3 Nisan 2024 Çarşamba Diyarbakır hava durumu Az Bulutlu, sıcaklık 25°.
Bugün
24/
7
Yarın
25/
7
Salı
24/
8
Çarşamba
25/
8
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