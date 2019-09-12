Son dakika haberi! Diyarbakır'ın Kulp ilçesi ile Muş arasında bulunan bölgede teröristler tarafından yola döşenen patlayıcının sivil aracın geçişi sırasında infilak etti.

Diyarbakır Valiliği'nce, Kulp ilçesi kırsalında odun toplamaya giden köylü vatandaşların bulunduğu araca PKK'lı teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda 4 vatandaşın şehit olduğu, 13 vatandaşın ağır yaralandığı bildirildi.

Saldırı sonrası kente giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, şehit sayısının 7'ye yükseldiğini açıkladı. 10 yaralının tedavisi sürüyor.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, DİYARBAKIR VALİSİ'NDEN BİLGİ ALDI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının orman işçilerini taşıyan sivil aracın geçişi sırasında infilak ettirilmesi sonucu meydana gelen terör saldırısıyla ilgili bilgi aldığı bildirildi.



Erdoğan, terör saldırısında şehit olan vatandaşlara Allah’tan rahmet, yaralanan vatandaşlara acil şifa dileğinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör saldırısı faillerinin yakalanması için tüm imkanların seferber edileceğini ve konunun takipçisi olacağını ifade etti.

ERDOĞAN ŞEHİT AİLELERİNE TAZİYELERİNİ İLETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde PKK’lı teröristlerce yola tuzaklanan patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan vatandaşlardan Siracettin Yıldız, Ömer Yıldız ve Abidin Yıldız’ın amcası Mehmet Zeki Yıldız ile Ahmet Ay’ın babası Kutbettin Ay ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, görüşmede, şehit vatandaşlara Allah’tan rahmet, ailelere başsağlığı temennisinde bulundu.