İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığınca akşam saatlerinde operasyon düzenlendiği bildirildi.
İki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği kaydedildi.
Diyarbakır-Lice kırsalında iki terörist etkisiz hale getirildi
Anadolu AjansıTürkiye
İçişleri Bakanlığından iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında iki teröristin silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği bildirildi
İç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır-Lice ilçesi kırsalında iki terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.