Diyarbakır Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Diyarbakır Yerel Seçim Sonucu ve YSK İlçe İlçe Oy Sonuçları Son Dakika

Diyarbakır Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, DEM Parti adayı Ayşe Serra Bucak Küçük kazandı.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Ayşe Serra Bucak Küçük 439 bin 353, AK Parti adayı Mehmet Halis Bilden 115 bin 977 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 95,22 )



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