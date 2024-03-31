Davut Şanlı Seçim Sonuçları 2024 Canlı: 31 Mart 2024 Türkiye Davut Şanlı Yerel Seçim Sonucu ve İlçe İlçe YSK Oy Sonuçları Son Dakika
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Davut Şanlı Seçim Sonuçları - 31 Mart 2024 Yerel Seçim Sonuçları
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