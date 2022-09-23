Diyarbakır'da 2. kattan düşen hamile kadın ağır yaralı

Diyarbakır'da 8 katlı binanın 2. katındaki evlerinin balkonundan düşen 5 aylık hamile Z.Ş. (33) ağır yaralandı.



Olay, akşam saatlerinde Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahallesi'nde meydana geldi.

8 katlı bir binanın 2.katında oturan 5 aylık hamile Z.Ş., henüz bilinmeyen nedenle balkondan beton zemine düştü.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan genç kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Z.Ş.'nin düştüğü alanı güvenlik şeridiyle kapatan polis ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.