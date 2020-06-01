Diyarbakır'da 40'ın üzerinde vaka tespit edilen mahallede karantina

Diyarbakır Kayapınar'ın Serap Güzeli Mahallesi, corona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. 40'ın üzerinde vakanın tespit edildiği mahallede, sayının artmasından endişe ediliyor.

DHA 01.06.2020 - 16:13

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Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ilçesinin 1720 nüfuslu kırsal Serap Güzeli Mahallesi'nde oturan bir kişi, nefes darlığı, kuru öksürük ve yüksek ateş şikayetiyle hastaneye başvurdu.

CORONA VİRÜS TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Hastanın yapılan yeni tip corona virüs (Covid-19) testi pozitif çıktı. Bunun üzerine mahallede filyasyon çalışması başlatıldı.

MAHALLEYE KARANTİNA

40'ın üzerinde kişide corona virüs tespit edilmesi üzerine mahalle, karantinaya alındı. Vaka sayısının artmasından endişe edildiği mahallenin giriş ve çıkışları jandarma tarafından kapatıldı.

Karantinaya rağmen bazı kişilerin dışarı çıktığı görüldü. Jandarma ekipleri, mahallede yaşayanlara sık sık karantina kurallarına uymaları ve dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu. Mahallerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacağı belirtildi.

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