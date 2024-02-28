Diyarbakır'da 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada yaralanan 10 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.



Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı. NTV’yi sosyal medyadan takip edin