Diyarbakır'da 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Diyarbakır'ın Sur ilçesi Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi girişinde M.S. idaresindeki yolcu minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen S.G. kontrolündeki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle 3 otomobil ile 1 özel halk otobüsünün kazaya karışması sonucu 10 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 10 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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