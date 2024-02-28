Diyarbakır'da 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde, 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var

'ın Sur ilçesi Kıtılbıl Mahallesi Dicle Üniversitesi girişinde M.S. idaresindeki yolcu minibüsü, kırmızı ışıkta bekleyen S.G. kontrolündeki otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle 3 otomobil ile 1 özel halk otobüsünün kazaya karışması sonucu 10 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var - 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 10 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi ve Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diyarbakır'da 6 araç birbirine girdi: Yaralılar var - 2

Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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