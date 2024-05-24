Diyarbakır'da 76 kilogram esrar ele geçirildi

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 76 kilogram toz esrar ele geçirildi.

Diyarbakır'da 76 kilogram esrar ele geçirildi

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terör örgütü ile üretimi ve ticaretini yapanlar arasında var olan bağı somut deliller ile ortaya koymak, saklanan uyuşturucuların ve bunları gizleyen şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler bu kapsamda ilçeye bağlı Damar Mahallesi kırsalında düzenlediği operasyonda, 76 kilogram toz esrar ele geçirdi.

Ele geçirilen toz esrar muhafaza altına alındı.

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