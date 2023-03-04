Diyarbakır’da ağır hasarlı bina önünde semt pazarı kuruldu

"BİNA ÇÖKERSE HEPSİ ALTINDA KALACAK"

Pazara gelenlerden Nevzat Çiftkadran, ilçede oturduğunu belirterek, “Birinin bu halkı bilinçlendirmesi lazım. Çünkü pazar esnafı kendi ticaretini yapmak için pazarına çıkmak zorunda kalıyor. Ya hasarlı binanın önüne şerit çekilmeliydi ya da pazar yerinin değişmesi gerekiyordu. Burada ne bir önlem ne de bir güvenlik personeli var. Ne kadar sağlıklı olmadığı ortadadır. Bu bina çökerse hepsi altında kalacak.” dedi.

Pazarcı esnafından Nimet Aktaş ise “Binaların çoğu hasarlı. Yollardan geçen vatandaşların can güvenliği yok. Bu bina boşaltılmış. Herkes gelip gidiyor” diye konuştu.