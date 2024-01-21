Diyarbakır'da aracın çarptığı yaya hayatını kaybetti, araçtaki 3 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın merkez Kayapınar ileçesi Peyas Mahallesi Fırat Bulvarı'nda R.K. yönetimindeki hafif ticari araç, yolun karşısına geçmeye çalışan 55 yaşındaki Selahattin Kaplan'a çarptı.



Kazanın etkisiyle kontrolden çıkan araç, elektrik direğine çarparak durabildi.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Sağlık ekipleri, Kaplan'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.



Araçta, sürücünün de bulunduğu 3 kişi yaralandı.



Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yaptığı öğrenilen Kaplan'ın cenazesi, Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



NTV’yi sosyal medyadan takip edin