Diyarbakır'da çiftlikte kuduz alarmı: Bölge karantinaya alındı

Diyarbakır'ın Hani ilçesindeki bir çiftlikte kısa süre önce ölen köpek ile ısırdığı 2 inekte kuduz belirtilerine rastlanıldı. Bunun üzerine çiftlik karantinaya alındı.

Diyarbakır'da çiftlikte kuduz alarmı: Bölge karantinaya alındı

Hani ilçesinin kırsal Kırım Mahallesi’nde çiftlik sahibi, bir süre önce 2 ineğini ısıran köpek ölünce kuduz şüphesiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne verdi.

İhbar üzerine çiftliğe giden ekiplerin ölü köpekte ve ineklerde yaptığı incelemede kuduz bulgularına rastlandı.

Diyarbakır'da çiftlikte kuduz alarmı: Bölge karantinaya alındı - 1

Çiftlik hayvan giriş- çıkışına kapatılırken, ölen köpek ile kesilen inekler gömüldü. İneklerden alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi.

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