Diyarbakır'da çiftlikte kuduz alarmı: Bölge karantinaya alındı

Hani ilçesinin kırsal Kırım Mahallesi’nde çiftlik sahibi, bir süre önce 2 ineğini ısıran köpek ölünce kuduz şüphesiyle İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne haber verdi.



İhbar üzerine çiftliğe giden ekiplerin ölü köpekte ve ineklerde yaptığı incelemede kuduz bulgularına rastlandı.



Çiftlik hayvan giriş- çıkışına kapatılırken, ölen köpek ile kesilen inekler gömüldü. İneklerden alınan numuneler incelenmek üzere Elazığ Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğü’ne gönderildi. NTV’yi sosyal medyadan takip edin