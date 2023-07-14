Diyarbakır'da fabrikanın deposu yandı: 110 milyon liralık bin ton pamuk kül oldu

Diyarbakır'da bir çırçır fabrikasının deposunda yangın çıktı. Meydana gelen yangın nedeniyle 110 milyon TL değerinde yaklaşık bin ton pamuk kül oldu. Yangın, İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait TOMA araçlarının desteğiyle itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü.

Diyarbakır'da fabrikanın deposu yandı: 110 milyon liralık bin ton pamuk kül oldu

, öğleden sonra -Şanlıurfa kara yolunun 7'nci kilometresindeki Barış Mahallesi’nde bulunan bir çırçır fabrikasının deposunda meydana geldi.

Preslenmiş pamuk balyalarının olduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine ekipleri sevk edildi.

Yangına Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na ait su tankerleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da müdahale etti.

Diyarbakır'da fabrikanın deposu yandı: 110 milyon liralık bin ton pamuk kül oldu - 1

Yangın, ekiplerin bir saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınarak söndürüldü. 110 milyon TL değerinde yaklaşık bin ton pamuğun kül olduğu belirtilirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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