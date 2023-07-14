Diyarbakır'da fabrikanın deposu yandı: 110 milyon liralık bin ton pamuk kül oldu

Yangın, öğleden sonra Diyarbakır-Şanlıurfa kara yolunun 7'nci kilometresindeki Barış Mahallesi’nde bulunan bir çırçır fabrikasının deposunda meydana geldi.

Preslenmiş pamuk balyalarının olduğu depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’na ait su tankerleri ile İl Emniyet Müdürlüğü’ne ait Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) da müdahale etti.