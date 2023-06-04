Diyarbakır'da fırtına ve sağanak etkili oldu

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan sağanak adeta hayatı durma noktasına getirdi.
Yağmur dolayısıyla Kulp ilçesinin Turgut Mahallesi Kulp-Diyarbakır yolu adeta göle döndü. Göle dönen yolda araçlar ilerlemekte zorlanırken, cadde üzerinde bulunan bazı işyerlerini ise su bastı.
Merkez yeni mahallede de bir evin sular altında kaldığı ve merkez eski camii civarındaki cadde taş ve toprak yığınıyla doldu.
Kuvvetli rüzgar, ilçenin kırsal köylerinde ise sebze bahçelerine zarar verildiği öğrenildi.
Yetkililer sel, su baskını, dolu, hortum ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.