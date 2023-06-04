Diyarbakır'da fırtına ve sağanak etkili oldu

Merkez yeni mahallede de bir evin sular altında kaldığı ve merkez eski camii civarındaki cadde taş ve toprak yığınıyla doldu.



Kuvvetli rüzgar, ilçenin kırsal köylerinde ise sebze bahçelerine zarar verildiği öğrenildi.



Yetkililer sel, su baskını, dolu, hortum ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olmasını istedi.

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