Diyarbakır'da iki çocuk annesi, boğazına sarılı yazmayla evde ölü bulundu

Diyarbakır'da kendisinden haber alınamayan Gülşah K., yakınları tarafından apartman görevlisi ile birlikte girilen evde boğazına sarılı yazmayla ölü bulundu.

Öğle saatlerinde meydana gelen olayda, iki çocuk annesi Gülşah K.'den haber alamayan yakınları evine geldi. Kapıyı çalmalarına rağmen Gülşah K'den bir tepki alamayan yakınları durumu Gülşah K.'nin eşi N.K'ye bildirdi.

Çocuklarının dışarıda olduğunu öğrenen N.K, apartman görevlisi H.K.'yi arayarak evine girmesini istedi. Merdivenle balkondan içeri giren bina görevlisi, Gülşah K.'yi mutfakta boğazına sarılı yazmayla hareketsiz yatarken buldu.

İhbarla eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrolde, Gülşah K.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yakınları, Gülşah K.'nin ölüm haberini alınca sinir krizi geçirdi.

Gülşah K.'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için hastane morguna götürüldü. Polis ekipleri, Gülşah K.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.



Olayın ardından, Gülşah K.'nin, yaklaşık 3 aydır psikolojik tedavi gördüğü öğrenildi.

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