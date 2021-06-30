Diyarbakır'da pazarcılar ve kahvecilerin silahlı kavgası: 2 ölü, 15 yaralı

Diyarbakır'da iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.



Medya Mahallesi 68. Sokak'ta pazarcı esnafı ile bir kıraathane sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.



Kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.



Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.



Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

