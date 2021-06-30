Diyarbakır'da pazarcılar ve kahvecilerin silahlı kavgası: 2 ölü, 15 yaralı

Diyarbakır'da pazarcılar ile kıraathane işletmecileri arasında kavga çıktı. Ateşli silahların da kullanıldığı kavgada 2 kişi ölürken, 15 kişi de yaralandı.

Anadolu Ajansı 30.06.2021 - 10:37

Diyarbakır'da pazarcılar ve kahvecilerin silahlı kavgası: 2 ölü, 15 yaralı

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Diyarbakır'da iki grup arasından çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Medya Mahallesi 68. Sokak'ta pazarcı esnafı ile bir kıraathane sahibi arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavgada 2 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekipleri bölgede çalışma yürütüyor.

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