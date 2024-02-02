Diyarbakır'da tartıştığı genç kızı vuran kişi intihar etti

Kayapınar ilçesi çevre yolunda tartıştığı Dilan Kanak'ı (25) başından tabancayla vuran Veysi Çiçek'in (35) kendi kafasına da ateş açtığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Çiçek, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Kanak ise özel bir hastaneye kaldırıldı.



Yaralılardan Çiçek, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Tedavi altına alınan Kanak'ın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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