Diyarbakır'da taziyeye giden 30 kişi corona virüse yakalandı

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde taziyeye katıldıktan sonra corona virüse yakalanan 30 kişiden 15'inin durumu ağırlaşınca hastaneye kaldırıldı.

Peyas Mahallesi'nde yaşamını yitiren bir kişi için cami içerisinde taziye alanı kuruldu. Taziyeye katılan ve aynı aileden olan 30 kişi, 3 gün sonra çeşitli belirtiler üzerine sağlık ekiplerine bilgi verdi.

Ekiplerin belirti gösteren kişilere yaptığı corona virüs testleri pozitif çıktı. Filyasyon ekipleri, corona virüse yakalanan 30 kişiyi önce evde izolasyona aldı.



15 kişi, durumun ağırlaşması üzerine, hastanelerdeki yoğun bakım servislerine kaldırıldı.



MUHTAR İSYAN ETTİ: UYARIMA RAĞMEN



Diclekent Mahalle Muhtarı İbrahim Meşe, "30 kişi hastalığa kapıldı. Bunları ben muhtar olarak uyarıyorum sosyal mesafe, maske ve hijyen konusunda. Bizzat kendim diyorum ki onlara yemek verilmesin. Bu yemek verildikten sonra bu hastalığa yakalanıyor. Defalarca diyorum ki yemek kalksın. Uyarıma rağmen, taziyede 30 kişinin hasta olduğu bilgisini aldık. 15'i yoğun bakımda. Yani bunlara önlem alınmalı" dedi.