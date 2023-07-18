Diyarbakır’da trafo patladı: 2 işçi yaralandı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde bir trafoda çalışma yapıldığı sırada patlama meydana geldi.

Cengizler Caddesi'ndeki elektrik trafosunda sabah çalışma yapıldığı sırada, iddiaya göre termik manyetik şalter patladı.



Patlamada işçiler M.Z. ile N.K. yaralandı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Yaralılar, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İşçilerin vücutlarında yanıklar oluştuğu bildirildi.



Patlamayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.