Diyarbakır'da viyadük yapımında dinamit kullanıldı: Tarihi köprü zarar gördü

Diyarbakır'da, viyadük yapımı için sürdürülen çalışmalarda dinamit patlatılması sonucu 2'nci Abdülhamid zamanında yapılan tarihi Taşköprü zarar gördü. Zarar gören köprü trafiğe kapatıldı.

Diyarbakır'da viyadük yapımında dinamit kullanıldı: Tarihi köprü zarar gördü

’ın Kulp ilçesine bağlı kırsal Taşköprü Mahallesi yakınında Silvan, Hazro ve Lice ilçelerini Kulp ilçesinden Muş’a bağlayacak olan 700 metrelik viyadük yapımı için yapılan çalışmalarda yüklenici firma tarafından dinamit kullanılınca 2'nci Abdülhamid zamanında yapılan tarihi Taşköprü zarar gördü.

güvenlik güçleri tarafından ulaşıma kapatıldı.

Diyarbakır'da viyadük yapımında dinamit kullanıldı: Tarihi köprü zarar gördü - 1

Kırsal Taşköprü Mahallesi Muhtarı Kazım Aydın konuya ilişkin, "Köprünün bir kısmı viyadük çalışması için dinamit patlatılması sonucu hasar gördü. Köprümüz hasar gördüğü için ulaşıma kapatıldı. Yetkililer, 2-3 gün içinde çalışmalara başlayarak köprünün onarılacağını söyledi. Geçtiğimiz aylarda da köyümde birkaç ev bu şekilde dinamit patlatılması sonucu zarar gördüğü için vatandaşlarımız mağdur edildiklerini belirterek dilekçe verip şikayetçi oldular" dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...