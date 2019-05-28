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Türkiye Elektro Mobilite Derneği, şehir içine dizel araçların girmesinin önlenmesi için mahkemeye gitmeye hazırlanıyor.



Milliyet gazetesinin haberine göre, Dünya Elektrikli Araçlar Birliği (WEVA) Yönetim Kurulu Üyesi ve Avrupa Elektro Mobilite Derneği AVERE'nin Türkiye Dernek Başkanı Prof. Dr. Gürkan Kumbaroğlu, "düşük emisyon" önerisinin ardından mahkeme süreçlerinin başlaması gerektiğini açıkladı. Avrupa'da şehirlerde dizel yasağı uygulamalarının belediyelerin inisiyatifiyle başlamadığına işaret eden Kumbaroğlu, Türkiye için de benzer bir yol haritası uygulanabileceğini söyledi.



"YASAK BAŞLASIN"



Kumbaroğlu, "Oradaki örneklerin çoğunu bizzat yerinde inceledik. Süreci yönetenlerle görüştük. Başta dizel olmak üzere taşıtların egzoz gazı şehirlerde önemli bir kirlilik kaynağı durumunda.

Buna karşın, bilindiği gibi elektrikli araçlar egzoz gazı üretmiyor, temiz ve sağlıklı şehirlerin oluşmasına katkı sağlıyor. İşte tam da bu noktadan hareketle ülkemizde de şehirlerde dizel yasağının başlaması gerektiğine inanıyoruz. Dernek olarak öncelikle Antalya Büyükşehir Belediyesi ile konuyu görüşmek istiyoruz. Ancak kent yönetiminden bu yönde bir eğilim gelmezse, o zaman süreci mahkemeye taşıyacağız ve Antalya'da şehir merkezine dizel yakıtlı araçların girmesinin yasaklanmasını talep edeceğiz" dedi.

