Doç. Dr. Yalçın Lüleci hayatını kaybetti

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo TV Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın Lüleci vefat etti.
Marmara İletişim'in "X" hesabından yapılan paylaşımda, "Üniversitemiz İletişim Fakültesi, Radyo Televizyon Sinema Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yalçın Lüleci, 6 Haziran Perşembe günü vefat etmiştir. Cenazesi bugün (6 Haziran 2024) ikindi namazına müteakiben Bağcılar Osmangazi Camii’nde (Yeşil Camii) kılınacaktır. Hocamızın defni, Bayburt’ta Aile Mezarlığında yapılacaktır. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, öğrencilerine, dostlarına ve eğitim camiamıza başsağlığı dileriz." denildi.
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