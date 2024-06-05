Doğa yürüyüşü Alman çifte kabus oldu

Antalya'nın Kemer ilçesinde eşi Günther Fritzl ile çıktığı doğa yürüyüşünde mahsur kalan Almanya vatandaşı Andrea Fritzl'in cansız bedeni bulundu. Günther Fritzl, eşinin arkadan geldiğini ifade edip geri döndüğünde yerde hareketsiz bulduğunu ve yardım getirmek için de yanından ayrıldığını söyledi.

Doğa yürüyüşü Alman çifte kabus oldu

Kemer'e bağlı Ulupınar Mahallesi'ndeki Likya Yolu'nda dün yürüyüşe çıkan Almanya vatandaşı Günther Fritzl ile eşi Andrea Fritzl, Maden Koyu civarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp sıcak ve yorgunluktan mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, komando timi, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, UMKE ve KEMKUT ekipleri, arama çalışması başlattı.

Ekipler, dün akşam saatlerinde Günther Fritzl'e ulaştı.

Doğa yürüyüşü Alman çifte kabus oldu - 1

Durumu iyi olan Günther Fritzl, yürüyüş sırasında eşi Andrea Fritzl'den önden olduğunu, ileride bir süre onu beklediğini, geri döndüğünde yerde hareketsiz bulduğunu, yardım getirmek için de yanından ayrıldığını söyledi.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Gece boyu bölgede arama çalışması yapan ekipler, saat 09.30 sıralarında Andrea Fritzl'e ulaştı. İncelemede, Andrea Fritzl'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Cenazenin bölgeden indirilmesi sürerken olayla ilgili inceleme sürüyor.

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