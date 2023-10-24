Doktor ve sağlık çalışanını silahla tehdit eden şüpheli tutuklandı

Olay, önceki gece Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yakınıyla birlikte hastanenin acil servisine gelen F.K. ile nöbetçi doktor ve sağlık memuru arasında tartışma çıktı.

F.K., bu sırada belindeki tabancayı çıkararak doktor ile sağlık çalışanını tehdit etti. Hastanenin güvenlik görevlileri devreye girerek olayı büyümeden kontrol altına aldı.

Olay sonrası gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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