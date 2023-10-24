Cumhuriyet'in İlanının 100. Yıl Dönümü

Doktor ve sağlık çalışanını silahla tehdit eden şüpheli tutuklandı

Edirne'de, Sultan 1'inci Murat Hastanesi'nde tartıştığı doktor ve sağlık memuruna silah çekip tehdit eden F.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Doktor ve sağlık çalışanını silahla tehdit eden şüpheli tutuklandı

Olay, önceki gece Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yakınıyla birlikte hastanenin acil servisine gelen F.K. ile nöbetçi ve sağlık memuru arasında tartışma çıktı.

F.K., bu sırada belindeki tabancayı çıkararak doktor ile sağlık çalışanını tehdit etti. Hastanenin güvenlik görevlileri devreye girerek olayı büyümeden kontrol altına aldı.

Olay sonrası gözaltına alınan F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. F.K., çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

VİDEO: HASTA YAKININDAN, SAĞLIK ÇALIŞANINA YUMRUKLU  

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...