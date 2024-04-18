Doktora saldırmıştı: Mahkeme yurt dışına çıkışını yasakladı

Asistan doktor B.B.Ö.'nün "Beyaz kod" bildiriminin ardından zanlı polis ekipleri tarafından gözaltına alınmıştı. Yapılan ölçümde 1.30 promil alkollü olduğu belirlenen Kuşçu'ya ev hapsi cezası verilmiş, yapılan itiraz üzerine daha sonra tutuklanmıştı.



İlk duruşmada tahliye edilen Volkan Kuşçu'nun daha sonra darbettiği doktora yönelik sosyal medya üzerinden "Ne olursa olsun, cezaevine giren insan bir süre sonra katile dönüşür" repliğinin geçtiği bir dizi sahnesini anlatan tehdit paylaşımları yaptığı gerekçesiyle dava açılmış ve tekrar tutuklanmıştı.



Sanık hakkında darp davasının yanı sıra tehditle ilgili açılan ikinci davanın ilk duruşması Edirne 5'inci Asliye Mahkemesi'nde görüldü.



Duruşmaya doktor B.B.Ö. katılmazken avukatları ile B.B.Ö.’nün annesi, yakınları avukatlar ve çok sayıda meslektaşı ile sanık Volkan Kuşçu katıldı.



Sanık, çıkarıldığı hakimlikçe yurt dışına çıkış yasağı ve haftada 1 gün imza verme zorunluluğu ile adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilerek, duruşma ileri bir tarihine ertelendi.