Doktoru bıçaklayan zanlıya üst sınırdan ceza

Son dakika haberi!

Ankara'da doktoru bıçakla yaralayan zanlı 16 ay 2 yıl hapis cezası aldı.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Poliklinik Bölümü'nde görevli asistan doktor Ertan İskender, 27 Mayıs 2021'de hastası Bayram Nargüler'in bıçaklı saldırısına uğradı. İskender, sırtının sağ kısmı ve sağ elinden yaralandı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianame ile Bayram Nargüler hakkında 'Kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Hakaret' suçlarından 13 yıldan 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açtı.

Nargüner hakkında açılan davayı karara bağlayan Ankara 31. Ağır Ceza Mahkemesi, sanığı kamu görevlisini kasten öldürmeye teşebbüs suçandan 15 yıl, hakaret suçandan 1 yıl 2 ay olmak üzere toplam 16 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

TAKDİR İNDİRİMİ YOK

En üst sınırdan ceza veren mahkeme, sanık hakkında takdir indirimi de yapmadı.

DOKTOR İSTİFA ETTİ

Saldırı sonrası elinden ve sırtından yaralanan Doktor İskender, olayın psikolojik etkilerinden dolayı görevinden istifa etmişti. İskender, Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimliği’ne sunduğu istifa dilekçesinde şu ifadelere vermişti:

"Temmuz 2018'den beri hastaneniz Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği’nde asistan hekim olarak görev yapmaktayım. Mayıs 2021 tarihinde uğradığım bıçaklı saldırı sonrası hastanenin güvenlik ve çalışma şartlarında iyileştirme sağlanamadığından ve olayın devam eden psikolojik etkilerinden dolayı hastanede çalışmakta, hastalarımın tedavilerini uygulamakta zorlanıyorum. Bu sebeplerden ötürü memuriyet görevimden çekilmek istiyorum. Usulüne uygun istifa etmek istiyorum.''