Dolandırıcıların “Merkez Bankası” yalanına inandı, 930 bin lirasını gönderdi

İstanbul Maltepe’de yaşayan B.C., telefon dolandırıcılarının hedefi oldu.



B.C.’yi arayan ve kendisini banka görevlisi olarak tanıtan bir kişi, “Tüm hesaplarınızı hackerlar ele geçirmiş. Operasyon bitene kadar bütün paralarınızı Merkez Bankası’na alacağız. Orada güvende olacaklar. Operasyon bitince size geri vereceğiz.” dedi.



Karşısındakine inanan B.C., telefondaki kişinin yönlendirmesiyle internet bankacılığı üzerinden toplam 930 bin lirayı söylenen hesaplara havale etti.



Ancak bir süre sonra dolandırıldığını anlayan kadın polise şikayette bulundu.



Dolandırıcılık Büro Amirliği paraların havale edildiği hesapları takibe aldı. Kısa süre içinde kimlikleri tespit edilen şüphelilerin bankadan çektikleri paralarla altın aldıkları belirlendi.

Şüphelilerden biri kuyumcudan altın alırken güvenlik kameralarına yakalandı.



Bunun üzerine yapılan operasyonla olayı gerçekleştirdiği düşünülen şüpheliler Furkan A., Abdülyasin G. ve İsmail Y. A. gözaltına alındı.



Şüphelilerin daha önceden de suç kayıtları olduğu belirlendi.



Emniyetteki ifadelerinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheliler adliyeye sevk edildi.



3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.