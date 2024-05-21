Dolandırıcıların PTT Kargo oyunu: Sorgulama yapmadan para göndermeyin

PTT, sahte PTT Kargo etiketi düzenleyen dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. PTT’den yapılan açıklamada, dolandırıcıların alıcı ve gönderici bilgilerinde istedikleri gibi düzenleme yaptığı ve bu yöntemle sipariş veren kişiden ücret talep edildiği belirtildi.

Dolandırıcıların PTT Kargo oyunu: Sorgulama yapmadan para göndermeyin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı faaliyetlerini sürdüren AŞ, vatandaşların, sahte gönderi etiketi düzenleyen dolandırıcılara karşı dikkatli olması uyarısında bulundu.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, PTT AŞ’nin ismi ve güvenilirliği kullanılarak PTT gönderi etiketleri üzerinde değişiklikler yapıldığına işaret edildi.

Dijital olarak yapılan bu sahte düzenlemelerle vatandaşların yanıltıldığına dikkat çekilen açıklamada, “Sahte gönderi etiketi düzenlenerek gerçekleştirilen bu tür faaliyetlerine karşı vatandaşlar dikkatli olmalı.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, dolandırıcıların, alıcı ve gönderici bilgilerinde istedikleri gibi düzenleme yaptığı ve bu yöntemle sipariş veren kişiden ücret talep edildiği aktarıldı.

Özellikle sahte e-ticaret siteleri veya sosyal medya platformlarındaki alışveriş bağlantıları üzerinden dolandırıcılık girişimlerinde bulunulduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Yeniden düzenlenmiş gönderi etiketleriyle gerçek olmayan alışveriş ürününün kargoya teslim edildiği izlenimi yaratılıyor. Müşterilerimiz gönderilerini PTT AŞ'ye ait 'https://gonderitakip.ptt.gov.tr' uzantılı resmi kurumsal internet adresi üzerinden veya PTT mobil uygulamasını akıllı cihazlar üzerinden ücretsiz indirerek uygulamadaki 'Kargo Takip' sekmesinden sorgulayabilir.”

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