Dolaşmak için evden çıkan Hakan’dan 5 gündür haber yok

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 5 gün önce gece saatlerinde dolaşmak için evden çıkan Hakan Encü’den haber alınamıyor. Encü’nün dayısı Murettin Oslu, genç adamı aramalarına rağmen bulamadıklarını, hayatından endişe ettiklerini söyledi.

Dolaşmak için evden çıkan Hakan’dan 5 gündür haber yok

’ın Uludere ilçesinde dolaşmak için evden çıkan Hakan Encü’den haber alınamıyor.

Uludere ilçesine bağlı Ortabağ köyünde yaşayan Hakan Encü, 4 Kasım’da dolaşmak için evden çıktı.

Geri dönmeyen Encü’ye ulaşamayan ailesi, jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

Dolaşmak için evden çıkan Hakan’dan 5 gündür haber yok - 1

arama çalışması başlatırken, Hakan Encü’nün en sonra Gülyazı bölgesinde yolda yürürken bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.

Genç adamın hayatından endişe ettiklerini söyleyen Encü’nün dayısı Nurettin Oslu, “Gece saatlerinde evden çıktı ve kayboldu. Bütün aramalarımıza rağmen bulunamadı. Gerekli kayıp başvurularımızı da yaptık. Hayatından endişeliyiz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz.” dedi.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...