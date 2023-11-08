Dolaşmak için evden çıkan Hakan’dan 5 gündür haber yok

Jandarma arama çalışması başlatırken, Hakan Encü’nün en sonra Gülyazı bölgesinde yolda yürürken bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdığı belirlendi.



Genç adamın hayatından endişe ettiklerini söyleyen Encü’nün dayısı Nurettin Oslu, “Gece saatlerinde evden çıktı ve kayboldu. Bütün aramalarımıza rağmen bulunamadı. Gerekli kayıp başvurularımızı da yaptık. Hayatından endişeliyiz. Bir an önce bulunmasını istiyoruz.” dedi.