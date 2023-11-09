Dolmuş şoföründen yolcuya dayak

Çevredekiler ve dolmuştaki yolcular, kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.



Görüntülerde, yolcu yerdeyken şoförün yolcunun kafasına tekme attığı görülüyor.



Çevredekilerin ise "Allah aşkına bırak, yapma. Yardım etsenize, adam ölüyor. Nefessiz kaldı." diye bağırdıkları duyuluyor.

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