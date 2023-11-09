Dolmuş şoföründen yolcuya dayak

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Marmara Mahallesi 107. Sokak'ta saat 14.00 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre sokakta ilerleyen dolmuş içerisinde, yolcu ile şoför tartışmaya başladı.
Tartışma devam ederken şoför, yolcunun inmesini istedi. İddiaya göre; yolcu, dolmuştan inerken şoföre küfretti.
Bunun üzerine şoför araçtan inerek yolcuyu dövmeye başladı.
Çevredekiler ve dolmuştaki yolcular, kavgayı ayırmaya çalıştı. Kavga anları, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Görüntülerde, yolcu yerdeyken şoförün yolcunun kafasına tekme attığı görülüyor.
Çevredekilerin ise "Allah aşkına bırak, yapma. Yardım etsenize, adam ölüyor. Nefessiz kaldı." diye bağırdıkları duyuluyor.
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