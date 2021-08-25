Domuz sandığı arkadaşını öldürdü

İzmir'de bir kişi, av sırasında domuz sandığı arkadaşını vurarak öldürdü.

Anadolu Ajansı 25.08.2021 - 10:58

Domuz sandığı arkadaşını öldürdü

İzmir'in Tire ilçesinde domuz avı sırasında av tüfeğiyle vurulan kişi öldü.

İddiaya göre, Eğridere Mahallesi Tellibağ mevkisinde çiftçilik yapan İ.G. (38) ve Faruk Özkan (26) incir bahçelerine giren domuzları avlamak için gece tüfekle araziye çıktı.

Arazinin farklı noktalarında domuzları bekleyen çiftçilerden İ.G, yerini değiştiren Özkan'ı domuz zannederek av tüfeğiyle ateş etti.

İ.G'nin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, Özkan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekibi, İ.G'yi gözaltına aldı.

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