Döndü Boztepe olayında flaş gelişme: Odunluğunda kemik parçaları bulundu

ODUNLUĞUNDA KEMİK PARÇALARI BULUNDU

Boztepe'nin yakınları Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. 78 yaşındaki kadına musallat olan ve evindeki odunlarını çalan Mehmet Tunç'un zarar verdiği şüphesi üzerinde durulurken flaş bir gelişme yaşandı.

Köylülerden biri Döndü Boztepe'nin odunluğunda kemik parçalarına rastlayınca emniyet ekiplerine haber verdi. Odunlukta bulunan kemik parçaları DNA için laboratuvara gönderildi. Bu gelişme ardından Döndü Boztepe'nin cinayete kurban gittiği iddiası güçlendi.