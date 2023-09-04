Döndü Boztepe olayında flaş gelişme: Odunluğunda kemik parçaları bulundu

Afyonkarahisar'a bağlı Çukurkuyu beldesinde yaşayan Döndü Boztepe, 6 Şubat Pazartesi günü akşam saatlerinde ayrıldığı evine geri dönmedi. Astım hastası olan Boztepe'nin sağlık durumundan şüphe duyan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, AFAD ekipleri sevk edildi. Günlerdir süren arama neticesinde bulunamayan Boztepe için ekipler, köy ve çevresinde arama başlattı.
ODUNLUĞUNDA KEMİK PARÇALARI BULUNDU
Boztepe'nin yakınları Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. 78 yaşındaki kadına musallat olan ve evindeki odunlarını çalan Mehmet Tunç'un zarar verdiği şüphesi üzerinde durulurken flaş bir gelişme yaşandı.
Köylülerden biri Döndü Boztepe'nin odunluğunda kemik parçalarına rastlayınca emniyet ekiplerine haber verdi. Odunlukta bulunan kemik parçaları DNA için laboratuvara gönderildi. Bu gelişme ardından Döndü Boztepe'nin cinayete kurban gittiği iddiası güçlendi.
ODUNLARI ÇALAN KİŞİYE DİKKAT ÇEKMİŞLERDİ
Annesini aramak için Müge Anlı'ya başvuran oğlu Uğur köyde annesini rahatsız edenlerin olduğunu söylemişti.
Boztepe'yi rahatsız eden ve evinin önündeki odunlarını çalan Mehmet Tunç'un yaşlı kadına zarar verdiği iddiası gündemdeydi.
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