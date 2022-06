Döviz bürosu çalışanı müşterisine yanlışlıkla bin euro fazla verdi

Gaziantep'te parasını euroya çevirmek isteyen kişiye fazladan para veren döviz büros çalışanı, müşterinin geri gelmesi için çağrıda bulundu.

Olay, merkez Şahinbey ilçesi Alaybey Mahallesi Gaziler Caddesi'ndeki bir döviz bürosunda 25 Mayıs günü sabah saatlerinde meydana geldi.

İddiaya göre, arabasını satan bir kişi 60 bin TL ile geldiği döviz bürosunda parasını euroya çevirmek istediğini söyledi. Döviz bürosu yetkilisi, kur karşılığında şahsa 3 bin 400 euro vermesi gerekirken yanlışlıkla 4 bin 400 euro verdi.

Akşam kasayı hesaplayan döviz bürosu yetkilileri, kasada bin euro eksik olduğunu ve fazla para verildiğini fark edince büronun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Güvenlik kamerası kayıtlarından fazla paranın verildiği şüpheliyi tespit eden çalışanlar, bin euro fazla alan vatandaşa parayı geri getirmesi için çağrı yaptı.

ÜST ÜSTE SAYDIKTAN SONRA GİTTİ

Büronun güvenlik kameralarına da yansıyan o anlarda dövizi alan şüphelinin parayı üst üste birkaç kere saydıktan sonra bürodan ayrıldığı görülüyor.

Müşteri, aldığı paraları saydıktan sonra bürodan ayrıldı

Şüpheliye yanlışlıkla fazladan para verildiğini söyleyen döviz bürosu yetkilisi Burak Ok, fazladan verilen bin euroyu kendilerine teslim etmesini beklediklerini ifade etti.



"ARKASINA BİLE BAKMADAN GİDİYOR"



Arabasını satan bir kişinin TL olan parasını euroya çevirmek için bürolarına geldiğini aktaran Ok, “Parayı kendisine işletme sahibi amcam veriyor. O da bir anlık dalgınlıkla bin euro fazladan veriyor. Daha sonra kamera kayıtlarını inceledikten sonra gördük. Parayı fazladan alan kişi parayı en az üç defa üst üste sayıyor. Üç defa saydığına göre fazla olduğunu fark etmiştir. Arkasına bile bakmadan cebine koyup gidiyor" dedi.



Akşama doğru hesapları kontrol ederken paranın eksik olduğunu fark ettiklerini söyleyen Ok, "3 bin 400 euro alması gerekirken 4 bin 400 euro alıyor. Bu çağrımızı o da görür mü bilmiyorum ama görürse geri getirmesini istiyoruz. Burada bir emek veriyoruz sonuçta” diye konuştu.