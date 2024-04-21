Drift atan sürücüye 34 bin lira ceza

Antalya'da otomobiliyle drift atan sürücüye 33 bin 739 lira ceza uygulandı.

Drift atan sürücüye 34 bin lira ceza

'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle drift atan sürücüye, 33 bin 739 lira ceza uygulandı.

Alaiye Caddesi'nde, 07 S 2233 plakalı otomobil ile drift yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda durdurulan otomobilin sürücüsüne, 33 bin 739 lira idari ceza kesildi ve araç 2 ay trafikten men edildi.

Öte yandan sürücünün araçla drift atması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...