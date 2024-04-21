Drift atan sürücüye 34 bin lira ceza

Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobiliyle drift atan sürücüye, 33 bin 739 lira ceza uygulandı.
Alaiye Caddesi'nde, 07 S 2233 plakalı otomobil ile drift yapıldığı ihbarı üzerine, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.
Mevlüt Çavuşoğlu Bulvarı'nda durdurulan otomobilin sürücüsüne, 33 bin 739 lira idari ceza kesildi ve araç 2 ay trafikten men edildi.
Öte yandan sürücünün araçla drift atması, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
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