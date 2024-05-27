Drift yapan sürücüye ceza yağdı

Antalya’nın Alanya ilçesinde drift atarak tehlikeli hareketler sergileyen sürücü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan sürücüye 42 bin 825 lira para cezası kesilerek, dolsşdhsıd 2 ay süreyle el koyuldu.

Drift yapan sürücüye ceza yağdı

Alanya İlçe Jandarma Trafik ekipleri tarafından Mahmutseydi Mahallesi'nde yapılan denetimlerde otomobilin drift atarak, tehlikeli hareketler sergilediği tespit edildi.

Drift yapan sürücü jandarma trafik ekipleri tarafından yakalandı.

Yakalanan şahsa drift atmaktan 32 bin 233 TL, mevzuata uygun olduğu belgelenmeyen teknik değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkartmasından 6 bin 439 TL, okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasında değişiklik yapmaktan 2 bin 647 TL, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkmaktan bin 506 TL olmak üzere toplam 42 bin 825 TL cezai işlem uygulandı. Şahsın sürücü belgesine de 2 ay süreyle el koyulurken, araç 2 ay süreyle trafikten men edildi.

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