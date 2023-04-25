DSİ işçi alımı kura çekimi ne zaman yapılacak? (2023 DSİ İŞKUR 908 işçi alımı kura tarihi)

2023 DSİ işçi alımı kura çekimi için tarih araştırmaları sürmeye devam ediyor. 908 sürekli işçi alımı yapacak olan DSİ, başvurular için ayrıntıları duyurmuştu. Başvuruların tamamlanmasının ardından gözler kura çekiminin yapılacağı tarihlere çevrildi. Peki, DSİ işçi alımı kuraları ne zaman çekilecek?
908 SÜREKLİ İŞÇİ ALINACAK
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 908 Sürekli İşçi alımı yapılacak.
Adaylarda aranılacak genel ve özel şartlar ile diğer bilgiler İŞKUR açık iş ilanlarında belirtildi. Bu ilanlar 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR resmi internet sayfası (www.iskur.gov.tr) üzerinden yayımlanan ilana göre, başvuru işlemleri tamamlandı.
2023 DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
İşe alınacak sürekli işçiler, Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre öncelikliler de dâhil olmak üzere İŞKUR tarafından bildirilen başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı (ilan edilen kadro sayısı) kadar asıl ve asıl sayının dört katı kadar da yedek aday sınava tabi tutulmaksızın 3 Mayıs 2023 tarihinde noter huzurunda çekilecek kura sonucuna göre belirlenecek.
Buna göre; DSİ işçi alımı kura çekimi 3 Mayıs 2023 tarihinden yapılacak.
KURA YERİ VE SAATİ BELLİ OLDU MU?
Kura yeri ve saati ile ilgili bilgiler alımı yapacak olan Bölge Müdürlüğünün internet sitesinden duyurulacaktır. Bununla ilgili olarak adayların adreslerine yazılı bildirim(tebligat)
yapılmayacaktır.
İşçi alım sürecine ilişkin tüm bilgilendirmeler, adaylardan istenilecek evraklar ilgili Bölge Müdürlüklerinin internet sitesi üzerinden ilan edilecektir.
Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan adayların başvuruları, ilan, kura ve atama süreçlerinin her aşamasında idarece iptal edilebilecektir.