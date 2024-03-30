Düden Gölü alarm vermeye başladı | Flamingolar tehlike altında

Flamingo, Dikkuyruk, Kılıçgaga, Akdeniz martısı.



180'den fazla kuş türüne ev sahipliği yapan göl alarm vermeye başladı.



Konya'nın Kulu ilçesindeki Düden Gölü,İç Anadolu Bölgesinin en büyük sulak alanlarıdan biri.



1992 yılında sit alanı ilan edilen göl, çevresindeki küçük pınarlardan besleniyor.



Bu nedenle besin kaynağı açısından oldukça zengin.



Flamingolarla birlikte yüzlerce göçmen kuş, bu özelliğinden dolayı yaşam alanı olarak burayı tercih ediyor.

Ancak son yıllarda yağış azlığı ve sıcak havanın etkisiyle gölün suyu gittikçe azalmaya başladı.



Son yapılan ölçümlerde suyun kıyıdan 100 metre çekildiği belirlendi.

Bu da gölden beslenen kuşlar için hayati önem taşımaya başladı.

Konuyla ilgli konuşan Kulu Doğal Hayatı Koruma Derneği Başkanı Murat Uludağ, "Eski kışlarımız ve yağışlarımız yok. Bu nedenle gölü besleyen dereler kurudu. Dereler olmayınca göldeki su da çekildi. Ciddi manada çok çekilme var" dedi.



Düden Gölü'nün her geçen gün küçülmesi doğaseverleri de endişelendiriyor.



Gölün kuramaması için önlem alınması isteniyor.

