Düdüklü tencere patladı, yüzü ve kolları yandı

Bursa’nın İnegöl ilçesinde patlayan düdüklü tencere, İlksan A. isimli kadının yüzü ve kollarını yaktı. Ocaktan aldığı düdüklü tencerenin, havasını almadan kapağını açan kadın, hastanede tedavi altına alındı.

Düdüklü tencere patladı, yüzü ve kolları yandı

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

’da düdüklü tencere patladı, bir kadının yüzü ve kollarında yanıklar oluştu.

Olay, saat 11.30 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Düdüklü tencereyle yemek yapan İlksan A., ocaktan indirdiği düdüklü tencerenin havasını almadan kapağını açınca patlama oldu.

Yüzünden ve kollarından yaralanan İlksan A., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinden sonra vücudunda 2’nci derece yanık olduğu tespit edilen İlksan A., yanık ünitesine yatırılırken, doktorlar hayati tehlikesinin bulunmadığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...