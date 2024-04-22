Düğün konvoyunda havaya ateş açan kişiye gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerince, Murat Mahallesi'nde düğün konvoyundaki araçtan bir kişinin havaya silahla ateş açtığı görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma yapıldı.



Aracın plakasından yola çıkarak şahsın M.E.A. olduğunu tespit eden ekipler, zanlıyı olayda kullandığı kurusıkı tabanca ile yakaladı.



Hakkında, "genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi" suçundan işlem yapılan şahıs serbest bırakıldı.



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