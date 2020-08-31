Düğün konvoyundan ateş açıldı, 5 yaşındaki çocuk yaralandı

İzmir'in Ödemiş ilçesi Çayırlı Mahallesi'ndeki sünnet düğünü sonrasında oluşturulan konvoydan havaya ateş açıldı.



Balkonunda oturan N.B'nin (5) vücuduna av tüfeği saçmaları isabet etti.



Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan N.B, müdahalenin ardından İzmir Dokuz Eylül Üniversitesine sevk edildi. Vücudundaki saçmalar çıkartılan kız çocuğu, taburcu edildi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. 5 av tüfeği, 1 gaz tabancası ile kartuşlara el konuldu.



Düğün sahibi M.G'ye İlçe Hıfzıssıha Kurulu kararlarına aykırı şekilde düğün yapma, konvoy oluşturma gibi suçlardan 28 bin 620 lira para cezası kesildi.

