Samsun’da bir düğün sırasında ateşlenen silahlardan çıkan mermiler 3 kişiyi yaraladı. Silah sesi sonrası kalp krizi geçirdiği belirtilen bir kişi de hayatıı kaybetti.

Olay, Samsun’un Ladik ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde meydana gelen düğünde, silahlar art arda patlayınca ortalık adeta savaş alanına döndü.

O sırada düğünde bulunan Aslan D., silahlardan çıkan merminin boynuna isabet etmesi sonucu ağır yaralanırken, Ali D. ve İlker D. de kurşunlara hedef olarak yaralandı.



Öte yandan silahların patlamasıyla birlikte fenalık geçiren ve bir anda yere yığılan Süleyman Ç. isimli vatandaş ise hayatını kaybetti. Süleyman Ç.'nin kalp krizi geçirdiği öğrenildi.



Olayla ilgili jandarma ekiplerinin incelemesi sürüyor.