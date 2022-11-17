Düğün salonunda gaz sızıntısı: 40 kişi hastanelik oldu

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğün salonunda gazdan etkilenen 40 kişi hastaneye sevk edildi.



Olay, saat 20.00 sıralarında Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre düğün salonundaki tüplü ısıtma sisteminde gaz sızıntısı meydana geldi. Düğüne katılan 40 kişi zehirlenme şikayetiyle Devrekani İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zehirlenenler arasında bulunan 6 aylık bebek, hayati tehlikesi nedeniyle Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Bebeğin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



Zehirlenenlerin hastanede tedavilerine devam edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.