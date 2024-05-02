Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç araziye devrildi: 2 yaralı

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde karşısına çıkan köpeğe çarpmamak manevra yapan araç araziye devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Köpeğe çarpmamak için manevra yapan araç araziye devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre kaza, dün akşam saatlerinde Şarkışla ilçesi Yıldırım Mahallesi'nde meydana geldi.

M.B. idaresindeki hafif ticari araç seyir halindeyken karşısına çıktı. Köpeğe çarpmamak için manevra yapan sürücü, aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç yoldan çıkarak araziye yan yattı.

Kazada sürücü M.B. ile araçta bulunan A.Ö. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavisi sürerken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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