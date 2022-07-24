Düğün yemeğinden zehirlenen 78 kişi hastanelik oldu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, düğün salonunda ikram edilen yemekten zehirlendiği değerlendirilen 78 kişi hastaneye kaldırıldı.



Hikmet Şahin Kültür Parkı içinde bulunan bir düğün salonundaki cemiyete katılanlardan 78'i verilen yemekten yedikten sonra rahatsızlandı.



Bazı vatandaşlar özel araçlarıyla diğerleri de ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Hastanede tedavi altına alınan vatandaşların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlattı.