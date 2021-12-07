Düğünde damada pompalı tüfek taktılar!

İstanbul'da Beylikdüzü Gürpınar’da bulunan bir düğün salonunda geçtiğimiz pazar günü, Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocuklarının dünya evine girdikleri mutlu günde ilginç bir olay yaşandı.

DAMADA SİLAH TAKTILAR

İddiaya göre, takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı pompalı tüfeği damadın boynundan geçirdi.

''ŞEYTAN DOLDURMASIN'' DENİLEREK ALKIŞ İSTENDİ

Merasim sunumunu yapan kişi ise, “Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” demesiyle salonda büyük alkış koptu.

GELİNİN SURATI ASILDI



Damat ve arkadaşları ise hatıra pozu çekilmekten geri kalmadı. Bu sırada gelinin suratının asıldığı görüldü.