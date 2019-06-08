Eskişehir’de A.Y. ve O.K'nın bulunduğu otomobil, Erenköy Mahallesi Boğaziçi Sokak'taki düğünde halay çeken Seval Dumanlı (35), Gülistan Kanar (47), Göksel Dumanlı (12) ve Sinem Dumanlı'ya (16) çarptı.

Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.

Kazaya karışan A.Y. ile O.K'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.