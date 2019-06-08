Eskişehir’de A.Y. ve O.K'nın bulunduğu otomobil, Erenköy Mahallesi Boğaziçi Sokak'taki düğünde halay çeken Seval Dumanlı (35), Gülistan Kanar (47), Göksel Dumanlı (12) ve Sinem Dumanlı'ya (16) çarptı.
Kazada yaralanan 4 kişi, olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Kazaya karışan A.Y. ile O.K'nın gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Düğünde halay çekenlere otomobil çarptı: 4 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Eskişehir'de sokak düğününde halay çekenlere otomobilin çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.
Eskişehir’de A.Y. ve O.K'nın bulunduğu otomobil, Erenköy Mahallesi Boğaziçi Sokak'taki düğünde halay çeken Seval Dumanlı (35), Gülistan Kanar (47), Göksel Dumanlı (12) ve Sinem Dumanlı'ya (16) çarptı.