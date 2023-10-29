Düğünde istek parça kavgası: 1 ölü, 2 yaralı

İhbar üzerine mahalleye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulanslarla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Oktay Kabakoğlu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.



Kabakoğlu’nun acı haberi alıp, hastaneye gelen yakınları gözyaşı döktü.



Jandarma, olayın ardından kayıplara karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.