Düğünde istek parça kavgası: Gelin ve damat tarafı birbirine girdi

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde dün gece F. Ş. ile B. Ş. çiftinin düğününde halayda çalınacak şarkı yüzünden gelin tarafı ile damat tarafı arasında gerginlik yaşandı.



Oyun pistinde başlayan gerginlik sonucu gelinin yakınları ile damadın yakınları tekme tokat kavga etti.



KAVGA KARAKOLDA BİTTİ

Salonda başlayan düğün, tarafların kavgaya tutuşmasıyla polis merkezinde son buldu.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Polis merkezine giden tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.