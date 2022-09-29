Düğünde istek parça kavgası: Gelin ve damat tarafı birbirine girdi

İstanbul Bayrampaşa'da bir düğünde istek şarkı yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Gelin ve damat tarafının birbirine girdiği kavga karakolda son buldu. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Düğünde istek parça kavgası: Gelin ve damat tarafı birbirine girdi

'un Bayrampaşa ilçesi Kocatepe Mahallesi'nde dün gece F. Ş. ile B. Ş. çiftinin düğününde halayda çalınacak şarkı yüzünden gelin tarafı ile damat tarafı arasında gerginlik yaşandı.

Oyun pistinde başlayan gerginlik sonucu gelinin yakınları ile damadın yakınları tekme tokat kavga etti.

Düğünde istek parça kavgası: Gelin ve damat tarafı birbirine girdi - 1

KAVGA KARAKOLDA BİTTİ

Salonda başlayan , tarafların kavgaya tutuşmasıyla polis merkezinde son buldu.

BİRBİRLERİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Polis merkezine giden tarafların birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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