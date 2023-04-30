Düğüne "çocuk gelin" baskını: 15 yaşında evlendirilecekti

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 15 yaşındaki bir kız çocuğunun evlendirileceği ihbarı üzerine polis, düğün salonuna baskın yaptı. Baskında damadın da aralarında olduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Düğüne "çocuk gelin" baskını: 15 yaşında evlendirilecekti

'ın Sur ilçesinde iddiaya göre, 15 yaşında olduğu iddia edilen çocuk G.G., S.S. ile evlendirilmek istendi.

gelin G.G., önce kuaföre, ardından da evlendirileceği S.S. ile gelin arabası eşliğinde düğün salonuna getirildi.

G.G. ve S.S., davetlilerin bulunduğu salona girecekleri sırada polis ekiplerinin operasyonuyla durduruldu.

Düğüne "çocuk gelin" baskını: 15 yaşında evlendirilecekti - 1

Polis, çocuk gelin G.G.'yi ekip aracına götürürken, damat S.S.'nin de aralarında olduğu toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. G.G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Gözaltına alınan damat S.S.'nin de aralarında olduğu 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Düğüne "çocuk gelin" baskını: 15 yaşında evlendirilecekti - 2

DAVETİYESİNDE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Öte yandan, düğün davetiyesinde, "Yaşama dair ne varsa her anında birlikte olmaya karar verdik. Bu tekrarı olmayan günde bizimle beraber olmanız bize ayrı bir mutluluk verecektir" yazısı dikkat çekti. Bir süre düğün salonunda kalan davetliler ise durumu öğrendikten sonra salondan ayrıldı.

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