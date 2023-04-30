Düğüne "çocuk gelin" baskını: 15 yaşında evlendirilecekti

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde iddiaya göre, 15 yaşında olduğu iddia edilen çocuk gelin G.G., S.S. ile evlendirilmek istendi.
Çocuk gelin G.G., önce kuaföre, ardından da evlendirileceği S.S. ile gelin arabası eşliğinde düğün salonuna getirildi.
G.G. ve S.S., davetlilerin bulunduğu salona girecekleri sırada polis ekiplerinin operasyonuyla durduruldu.
Polis, çocuk gelin G.G.'yi ekip aracına götürürken, damat S.S.'nin de aralarında olduğu toplam 5 kişiyi gözaltına aldı. G.G. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Gözaltına alınan damat S.S.'nin de aralarında olduğu 5 kişinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
DÜĞÜN DAVETİYESİNDE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Öte yandan, düğün davetiyesinde, "Yaşama dair ne varsa her anında birlikte olmaya karar verdik. Bu tekrarı olmayan günde bizimle beraber olmanız bize ayrı bir mutluluk verecektir" yazısı dikkat çekti. Bir süre düğün salonunda kalan davetliler ise durumu öğrendikten sonra salondan ayrıldı.