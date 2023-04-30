Düğüne "çocuk gelin" baskını: 15 yaşında evlendirilecekti

DÜĞÜN DAVETİYESİNDE DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Öte yandan, düğün davetiyesinde, "Yaşama dair ne varsa her anında birlikte olmaya karar verdik. Bu tekrarı olmayan günde bizimle beraber olmanız bize ayrı bir mutluluk verecektir" yazısı dikkat çekti. Bir süre düğün salonunda kalan davetliler ise durumu öğrendikten sonra salondan ayrıldı.